13 сотрудников мэрии Красноярска допустили декларационные нарушения

Прокуратура добилась привлечения к дисциплинарной ответственности 13 сотрудников мэрии Красноярска, которые скрыли или указали недостоверную информацию в декларациях о доходах и имуществе. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.

Нарушения обнаружены в декларациях сотрудников департамента финансов и главного управления образования городской администрации. Муниципальные служащие занижали свои доходы и заработки своих супругов, не указывали сведения о получении денег от продажи автомобилей и коммерческих фирм на суммы от 30 до 400 тыс. руб., а также скрывали наличие автомобилей и недвижимости на территории Красноярского края и Москвы. Некоторые из сотрудников мэрии, добавили в прокуратуре, также не указали в справках о доходах за 2017 и 2018 годы информацию об участии супругов в деятельности компаний.

По итогам проверок прокуратура внесла представления в адрес вице-мэров, курирующих сферы финансов и образования. Сотрудники городской администрации привлечены к дисциплинарной ответственности.

Илья Галагуз