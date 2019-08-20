Власти Петербурга хотят ограничить рекламу на общественном транспорте

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга планирует ограничить размещение рекламы на наземном общественном транспорте, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы ведомства. «Вся неслужебная или рекламная информация в салоне транспортного средства может быть размещена только на правом борту по ходу следования транспортной единицы, над окнами»,— говорится в проекте регламента.

В документе отмечается, что максимальный размер объявлений не может превышать 30 см в высоту и 40 см в длину. При этом запрещается размещать рекламные стикеры на стеклах, а также в салоне над стеклами по левому борту.

Ранее мэрия Москвы запретила рекламу в виде граффити: она должна исчезнуть с улиц города в течение двух недель, иначе ее закрасят за счет городского бюджета. Ликвидировать формат планировалось еще перед ЧМ-2018, тогда рынок оценивался в 1 млрд руб. в год.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Рекламодателей оставят с голыми стенами».