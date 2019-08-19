«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Экономический обозреватель “Коммерсантъ FM” Олег Богданов рассказывает об идеях для инвесторов. Куда можно вложить миллион и более рублей на любых рынках? Всевозможные конструкции предлагают эксперты и аналитики. На прошедшей неделе произошло много знаковых событий — и на рынке облигаций, и на рынке акций.

Олег Богданов: Многие обращаются к рынку корпоративного долга, корпоративным акциям. Есть очень хорошие российские инструменты. Наши акции торгуются очень низко с точки зрения цены и дохода. Есть дивидендная доходность от 8% и до 15%, причем по акциям и первого эшелона. Можно вспомнить и «Сургутнефтегаз», и акции «Башнефти», и «Газпром», и Сбербанк — все они дают высокие дивиденды. Но есть для глобальных инвесторов здесь одно «но» — это динамика российского рубля, его нужно хеджировать. Снижение рубля может практически полностью нивелировать дивидендную доходность, поэтому валюту нужно страховать.

Полная версия программы: