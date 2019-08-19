В Казани согласовали митинг в день принятия декларации о суверенитете Татарстана

Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) запланировал проведение праздничного митинга, посвященного 29-летию принятия декларации о государственном суверенитете Татарстана. Акция состоится 30 августа в сквере Тинчурина в Казани, она получила согласование местных властей, сообщил «Ъ-Казань» председатель президиума организации Фарит Закиев.

Он добавил, что ВТОЦ приглашает на митинг президента Татарстана Рустама Минниханова, спикера Госсовета Фарида Мухаметшина, мэра Казани Ильсура Метшина. «Состоится разговор о нерешенных экономических, политических, национальных, экологических проблемах в Татарстане»,— говорится в обращении активистов.

Напомним, Декларация о государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики была принята в августе 1990 года. Сейчас 30 августа отмечается День Республики. В регионе этот день объявлен праздничным нерабочим днем.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"