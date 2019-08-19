Кандидату КПРФ не удалось снять оппонентов с выборов в Госсовет Татарстана

Верховный суд Татарстана отказал в удовлетворении иска кандидата КПРФ в депутаты Госсовета по Чуйковскому одномандатному округу Алексея Серова. Он пытался отменить регистрацию своего оппонента — самовыдвиженца Артура Деляна (руководит казанской клинической больницы № 7). По словам господина Серова, документы господина Деляна, поданные в территориальный избирком, были оформлены с нарушением законодательства. Но суд эти доводы не поддержал.

Также Верховный суд России отклонил жалобу господина Алексея Серова на решение республиканского суда, который отказался снимать с выборов другого конкурента коммуниста — самовыдвиженца Рустема Хасанова — действующего депутата парламента.

Выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"