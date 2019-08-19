На защиту внутренних дел России поставили комиссию

Госдума начнет расследовать вмешательство во внутренние дела России. Этим займется специальная парламентская комиссия. Депутаты создали ее на внеочередном заседании совета Думы. По такому случаю парламентариев даже вызвали с каникул, которые закончатся только 27 августа. Поводом стали несогласованные протестные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Зачем депутатам понадобилась новая комиссия? Как она будет работать? И какие получит полномочия? Ответы на эти вопросы в Госдуме искал корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

Заседание Госдумы о вмешательстве во внутренние дела России анонсировалось настолько громко, что в понедельник на него съехалась почти сотня журналистов. Репортеры выстроились полукругом у зала совета нижней палаты и стали ждать парламентариев. Ближе к полудню те не спеша начали заходить в зал. По лицам некоторых было видно, что прерывать каникулы из-за этого они не очень рады. О чем именно в зале говорили депутаты, знали только они сами — прессу на заседание не пустили. Через полтора часа к репортерам вышел лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он сравнил московские протесты с развалом СССР. Несогласованные акции поддерживались иностранцами, резюмировал Зюганов: «Там не было ни одного слова о детях, о женщинах, о стариках. Там “мы заберем власть, этих мы всех отдадим под суд, а свою поставим”. Мы знаем, кто потакал этому. Я увидел на сайте американского посольства всю дислокацию сил, и каким образом это управлялось».

О сути заседания Геннадий Зюганов рассказал только то, что в думскую комиссию по вопросам вмешательства в дела России вошли 12 депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Место лидера КПРФ у микрофона занял Владимир Жириновский. Журналисты ожидали, что, может быть, он сообщит подробности. Но лидер ЛДПР сначала заявил об усилившейся западной пропаганде, а затем предложил московским протестующим отдельное помещение: «Вот Театр Ермоловой я предлагаю отдать. Гайд-парк, самый центр. И там, пускай, сидят каждый день с 12 до 12 ночи. Пожалуйста, выступают, пусть говорят. Но хамить не надо. Нельзя идти по улицам Москвы и оскорблять все высшие органы власти».

Некоторые подробности о том, как же все-таки будет работать новая думская комиссия, позднее раскрыл председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что вмешательством во внутренние дела России занималось немецкое издание Deutsche Welle, а также США и ряд американских СМИ. Их сотрудников пригласят отчитаться перед комиссией. То же самое будет и с работниками дипмиссий, добавил Вячеслав Володин: «Конечно, мимо таких фактов никто не пройдет. Также это касается посольств, которые размещали информацию. Их работники, которые участвовали в том числе в массовых мероприятиях, где-то непосредственно в организации этих мероприятий, раздавали методички».

Но что будет делать новая думская комиссия, если соберет необходимые материалы о вмешательстве в дела России? На этот вопрос ответил ее глава Василий Пискарев: «Мы можем обратиться к парламентам государств, которые вмешиваются во внутренние дела Российской Федерации, потребовать от руководства исполнения основных положений устава ООН. А если будут основания, можем обратиться также и в правоохранительные органы для правовой оценки тех или иных действий или бездействий отдельных должностных лиц и просто граждан других государств».

Впрочем, полномочия комиссии по вопросам вмешательства в дела России формально даже не вступили в силу. Как подчеркнули в Госдуме, для этого парламентариям надо принять специальное постановление. А сделать это они смогут только после каникул. Хотя с первым заседанием комиссии депутаты, кажется, определились — оно намечено на 23 августа.

Обсудить вопрос о вмешательстве в дела России приехали далеко не все главы думских комитетов. На заседание совета нижней палаты парламента, например, не явились председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его коллега из комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель комитета по культуре Елена Ямпольская и глава комитета по обороне Владимир Шаманов. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что тех, кто отсутствовал без уважительной причины, могут снять с руководящих постов.