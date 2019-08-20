Земсобрание Добрянского района не поддержало отмену ЕНВД

Земское собрание Добрянского района не приняло инициативу о досрочной отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2020 года. Об этом „Ъ-Прикамье“ сообщил собеседник, близкий к администрации муниципалитета. По его словам, за инициативу проголосовали семь человек, против — двое депутатов, остальные присутствовавшие на заседании от голосования воздержались. При этом собеседник не исключил, что предложение об отмене ЕНВД после преобразования поселений района в единый городской округ может быть внесено на рассмотрение думе округа, сформированной по итогам сентябрьских выборов.

Напомним, на федеральном уровне принято решение об отмене ЕНВД к 2021 году. Однако в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора Пермского края Максима Решетникова о компенсациях выпадающих доходов для муниципалитетов, отменивших ЕНВД досрочно с 2020 года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб.