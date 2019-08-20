Проект об отмене ЕНВД не будет рассматриваться на августовском заседании Пермской думы

Глава Перми Дмитрий Самойлов не внес в Пермскую гордуму в установленные сроки проект решения о досрочной отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2020 года. Об этом „Ъ-Прикамье“ рассказал источник, близкий к гордуме. По его словам, данная инициатива будет рассмотрена в сентябре. Отметим, проект досрочной отмены ЕНВД на территории Перми при предварительном обсуждении вызвал негативную реакцию предпринимательского сообщества.

Напомним, на федеральном уровне принято решение об отмене ЕНВД к 2021 году. Однако в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора Пермского края Максима Решетникова о компенсациях выпадающих доходов для муниципалитетов, отменивших ЕНВД досрочно с 2020 года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб. При этом муниципалитетам рекомендовано принять соответствующие решения до 1 сентября, чтобы правительство региона смогло заложить средства в краевой бюджет. По подсчетам администрации Перми, город в течение двух лет может получить из краевого бюджета около 900 млн руб.