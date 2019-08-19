Швейцарские ВВС назвали сопровождение российского самолета «рутинной операцией»

Истребители ВВС Швейцарии подлетели в небе над Женевой к российскому самолету в рамках «рутинной операции», сообщила «РИА Новости» представитель швейцарских ВВС Дельфин Альман. На борту находились российская делегация и журналисты, летевшие во Францию на встречу Владимира Путина с Эмманюэлем Макроном.

«Государственное воздушное судно сопровождали палубные истребители-бомбардировщики F/A-18 в рамках рутинной воздушной полицейской службы, что часто производится при перелетах иностранных государственных воздушных судов»,— сказала госпожа Альман. По ее словам, истребители подлетели к российскому судну для проверки, зарегистрирован ли самолет. В год швейцарские ВВС контролируют таким образом от 300 до 400 самолетов из разных стран, добавила представитель ВВС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал сближение. «Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноту, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства»,— сказал господин Песков (цитата по «Интерфаксу»). Он также находился на борту российского самолета.

Швейцарские ВВС не в первый раз сопровождают самолет с российской делегацией на борту. В 2016 году истребители подлетели к самолету специального летного отряда «Россия» Ил-96–300, направлявшемуся на саммит АТЭС в Перу. Тогда швейцарские истребители сопровождали российский самолет, на борту которого находились члены делегации президента Владимира Путина и пул журналистов, около 10 минут. Посольство России в Швейцарии направило ноту в Министерство иностранных дел страны с просьбой объяснить сближение самолетов ВВС Швейцарии с российским спецбортом. Берн объяснил тогда сближение также «рутинной проверкой». Ранее, в 2015 году, под «рутинную проверку» швейцарских ВВС подпал самолет парламентской делегации России во главе со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным. Инцидент также вызвал дипломатический скандал.