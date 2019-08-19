«Все, что мы знаем о футболе, мы забываем, когда идет дерби» Владимир Осипов — о матче «Спартак»—ЦСКА

В преддверии встречи с ЦСКА «Спартак» на официальном сайте обратился к болельщикам с просьбой заранее приезжать на игру и с пониманием относиться к возможным очередям на входе. Транслирует встречу платный телеканала «Матч Премьер». О дерби — спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

— Хороший продукт давным-давно уже стоит денег, и мы должны к этому привыкать, потому что сейчас трансляция стоит 149 руб. Понятно, что хорошо, когда все бесплатно, и когда нам все показывают, но мир меняется, и люди должны зарабатывать, в том числе и клубы.

Это начало чемпионата, шестой тур. ЦСКА находится на седьмом месте, «Локомотив» — на втором, разделяет три очка. О чем мы говорим? У «Зенита» 14 — он лидер чемпионата. Шесть туров, все только начинается. Здесь вообще история не про очки, голы и секунды. Здесь история чести, противостояния. Все, что мы знаем о футболе, мы забываем, когда идет дерби. Накануне был матч, «Динамо» играло с «Локомотивом» — это был бой, это было здорово, это были скорости. Здесь еще круче, потому что это непримиримые соперники. Стихи слагают о таких матчах. Когда в апреле ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 2:0, известный болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал стихотворение по поводу этого поражения:

«Футбольный матч — не спринт, а марафон.

Не хватит в нем прилежного старанья,

И не простит кипящий стадион

Короткого и нервного дыханья».

Не простит ни одним, ни другим. Если Олег Кононов, главный тренер «Спартака», обыграет сейчас со своей командой, например, ЦСКА, давайте предположим, такое возможно, тогда он останется на своем посту, как бы потом ни сложилась история, этого толчка хватит надолго.

Если ЦСКА сейчас Кононова обыграет, скорее всего, этого могут не простить, и истории про его отставку будут продолжаться еще долгое время.

Потому что в каждом матче «Спартак» пропускает мячи от команды, которая на две головы ниже, чем «Спартак». Посмотрим, как сыграют новички.

Начало чемпионата, «Спартак» еще не успел устать. Если бы это был конец чемпионата, когда игроки, что называется, были бы на последнем издыхании, шли бы к финалу, когда уже и травмы накопились, и усталость накопилась… Какая сейчас усталость? Сил еще должно остаться много у профессиональных футболистов.

Букмекеры с небольшим перевесом делают ЦСКА фаворитом в этом матче, несмотря на то, что «Спартак» играет дома при поддержке болельщиков. У «Спартака» новички во главе с Шюррле. Если «Спартак» даже с этими приобретениями ничего сейчас против ЦСКА показать не сможет, то мне кажется, что тренерскому штабу, да и вообще команде придется плохо.