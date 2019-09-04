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На Нововоронежской АЭС завершилась миссия поддержки ВАО АЭС

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Группа международных экспертов Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС), провела на Нововоронежской АЭС миссию поддержки. Её цель – улучшение производственной деятельности в области инженерно-технического обеспечения.


Четыре эксперта ВАО АЭС из России, Украины и Аргентины обсудили с персоналом атомной станции проблемы, а также представили лучшие практики. Ещё одним пунктом программы стало посещение инновационного энергоблока №6 Нововоронежской АЭС с реактором ВВЭР-1200 и Учебно-тренировочного пункта, где проходят подготовку российские и зарубежные специалисты атомной отрасли.

«Данную миссию мы проводим по заявке Нововоронежской АЭС. По результатам партнёрской проверки, прошедшей в 2016 году, была выявлена область для улучшения, связанная с основами производственной деятельности в области инженерно-технического обеспечения. Миссии поддержки регулярно проходят на Нововоронежской АЭС, которая активно пользуется данным инструментом поддержки ВАО АЭС для повышения безопасности и надёжности», - отметил советник Московского центра ВАО АЭС Галим Мусин.

На заключительном совещании с руководством атомной станции эксперты представили отчёт миссии поддержки с предложениями по улучшению деятельности в области инженерно-технического обеспечения. После этого Нововоронежская АЭС разработает план корректирующих мероприятий по внедрению полученных рекомендаций.

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