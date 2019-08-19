В Нижегородской области планируют увеличить объем субсидий для региональных авиаперевозок

Правительство Нижегородской области намерено в 2019 году почти вдвое раза увеличить объемы субсидирования по программе межрегиональных авиаперевозок. По данным областного минтранса, изначально в бюджете на 2019 год на эти цели было запланировано 37,7 млн руб. Столько же средств было заложено в бюджете на 2020 и 2021 годы. Министерство предлагает поднять объем субсидий еще на 30,3 млн руб.

Как ранее сообщал „Ъ-Приволжье“, в 2019 году субсидии предоставляются авиаперевозчикам за рейсы из Нижнего Новгорода в Пермь, Краснодар и Казань. При полетах в Казань и Пермь 39% в общем объеме субсидий оплачивается за счет средств федерального бюджета, по 30,5% – за счет бюджетов Нижегородской области, Татарстана и Пермского края. Рейсы в Краснодар субсидируются только за счет федерального и нижегородского бюджетов на 39% и 61% соответственно. Кроме того, в перечень субсидируемых маршрутов в 2019 году включены авиаперевозки из Нижнего Новгорода в Калининград, Калугу и Ростов-на Дону. По этим трем маршрутам субсидии из бюджета Нижегородской области не предоставляются.

Увеличив объем дотаций, региональной минтранс планирует повысить частоту перевозок и запустить новые рейсы. До конца 2019 года в перечень субсидируемых должны войти маршруты в Санкт-Петербург, Сочи, Геленджик, Новосибирск. По словам Максима Подовинникова, пока предложения по дополнительным расходам бюджета на субсидирование новых маршрутов только формируются. По готовности они будут представлены на рассмотрение депутатов законодательного собрания.

Напомним, начале 2018 году перелеты из Нижнего Новгорода выполнялись по семи субсидируемым маршрутам: Казань, Ростов-на-Дону, Нижнекамск, Ижевск, Киров, Пенза, Ульяновск. К концу года субсидировались только перевозки в Казань, Ростов-на-Дону и Нижнекамск. Изначально из областного бюджета на эти цели планировалось направить 27,1 млн руб., но по факту общий объем субсидирования составил 22,7 млн руб.

Андрей Репин