Светлана Ходченкова, Милош Бикович, Полина Гагарина и Антон Беляев показали, что носить этой осенью

Uniqlo представили осенне-зимнюю коллекцию — в съемке приняли участие Полина Гагарина, Милош Бикович, Светлана Ходченкова и Антон Беляев. Они наглядно показывают, каким образом сочетать вещи, чтобы было и тепло, и модно.

В русле концепции LifeWear («одежда для жизни»), продвигаемой брендом, для нынешнего сезона были созданы ультралегкие пуховики, изделия из мериносовой шерсти, хлопковые рубашки и платья из вискозы, укороченные брюки EZY, новые технологичные модели джинсов и многое другое. Коллекция уже доступна в магазинах Uniqlo в России. Ее также можно будет найти в трех поп-ап магазинах в ТЦ «Мега Белая Дача», ТРК «Атриум» и ТЦ «Авиапарк» — они будут открыты до 8 сентября включительно.