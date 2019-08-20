Мутные контракты

Жители нескольких поселков Туапсинского района подготовили обращение к губернатору, в котором просят разобраться с ходом работ по расчистке русел рек и берегоукрепления. По их словам, средства, которые выделялись в рамках контрактов, существенно превысили реальную стоимость работ, а фактические работы выполнены некачественно. Прокуратура подтвердила факт нарушений и вынесла представления главам сельских поселений. Активисты и общественники утверждают, что в случае проливных дождей реки снова выйдут из берегов и ситуация 2018 года повторится. Тогда в результате ЧС пострадавшими признали более 2,5 тыс. домов, в которых жило более 7 тыс. человек, общая сумма ущерба составила 3,5 млрд руб.

Жители сел Гойтха, Кирпичного и Октябрьского Туапсинского района подготовили обращение на имя губернатора Кубани, в котором просят разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг расчистки русел рек и проведения берегоукрепительных работ. По словам общественного деятеля Валерия Хота, ошибки были допущены как на стадии проектирования, так и при выполнении работ по расчистке. «Мной направлялись обращения в Туапсинскую межрайонную прокуратуру, губернатору, президенту, в антимонопольную службу, в которых я просил провести проверку по вопросу нарушений законодательства при заключении контрактов на чистку русел рек в Туапсинском районе. Проверки показали, что при расчетах стоимости организацией НПЦ "Берегозащита" объемы работ были рассчитаны некорректно. Тем не менее они были утверждены главами сельских поселений»,— рассказал господин Хот.

«Сейчас многие объекты строятся в зонах затопления и подтопления из-за того, что до сих пор на картах не обозначены эти зоны, потому что у регионов нет средств на их разработку и утверждение в Минприроды РФ. Эти работы нужно выполнять в плановом порядке».

Как следует из ответа прокуратуры на жалобу, туапсинский межрайонный прокурор вынес представления главам Небугского, Шепсинского, Вельяминовского, Георгиевского, Октябрьского и Шаумянского сельских поселений, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, цены контрактов снижены, а четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. При этом полиция, по словам Валерия Хота, по итогам аналогичной проверки нарушений не нашла. «Теперь людей волнует, действительно ли населенные пункты, расположенные в устьях горных рек, защищены от наводнений»,— пояснил он.

По данным администрации Туапсинского района, всего на работы по расчистке русел 16 рек в шести сельских поселениях было выделено 306 млн руб., на расчистку русла реки Пшиш в поселке Октябрьский, в частности, выделялось 40,7 млн руб. После начавшихся проверок и жалоб в правоохранительные органы сумма сократилась до 16 млн руб., однако местные жители утверждают, что работы были выполнены не в полном объеме и некачественно. «Осенью прошлого года в связи с наводнением был введен режим ЧС, и тогда власти приняли решение срочно провести работы по расчистке русел. В Октябрьском необходимо было выбрать 171 тыс. кубометров ила и гравия, однако неизвестно, сколько реально выбрано, так как никто этот процесс не контролирует. Под мостами вообще работы не проводились, а самое главное — это очистить именно подмостовые пространства, иначе от работ толку нет. Сейчас начнутся дожди, и будет то же самое, что в прошлом году. И такая ситуация во всех поселках. Власти района ставили цель быстро сделать, сдать работы и отчитаться, как все хорошо, а не реально спасти людей»,— говорит господин Хот. В администрации Туапсинского района не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Гендиректор ООО НПЦ «Берегозащита» Эдуард Кушу говорит, что все проектные работы проводились в соответствии с законодательством о ЧС. «Мы разработали технические решения, которые при правильном проведении работ позволят лишь на некоторое время избежать затопления и подтопления домов, а также разрушения берегов, поскольку дамбы из руслового материала являются временными, некапитальными сооружениями. Контролировать работу подрядчиков в данном случае мы не могли, поскольку не имеем таких полномочий. Контроль осуществлял заказчик. Для того чтобы полностью защитить населенные пункты от наводнений, необходимо строить капитальные сооружения и постоянно поддерживать сечения русел рек. Сейчас многие объекты строятся в зонах затопления и подтопления из-за того, что до сих пор на картах не обозначены эти зоны, потому что у регионов нет средств на их разработку и утверждение в Минприроды РФ. Эти работы нужно выполнять не тогда, когда произойдет ЧС, а в нормальном, плановом порядке. Кроме того, сказывается отсутствие постоянного и действенного мониторинга состояния русел, пропускной способности русел рек и их готовности к пропуску расчетных и сверхрасчетных паводков»,— пояснил господин Кушу.

Как писал “Ъ-Кубань”, в результате наводнения в Туапсинском районе в октябре прошлого года пострадавшими признали свыше 2,5 тыс. домов, в которых жило свыше 7 тыс. человек. Власти края оценили ущерб от стихии в регионе в 3,5 млрд руб.

Елена Рыжкова