Школьников отключат от мобильной связи

Школьники на время уроков будут сдавать мобильные телефоны. С такой инициативой накануне 1 сентября выступила рабочая группа Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Министерства просвещения. Речь идет об использовании гаджетов не только учениками, но и учителями, родителями. В частности, предлагается при входе в школу переводить телефоны в беззвучный режим. А во время уроков мобильники будут сдавать на хранение в специально отведенные места.

По мнению чиновников, использование гаджетов отвлекает учеников, приводит к ослаблению памяти, снижению работоспособности и нарушениям сна. Академик Российской академии образования, заслуженный учитель России Евгений Ямбург не уверен, что эти меры будут эффективны: «Современный ребенок вырос в цифровой среде, и в руках умного и грамотного учителя этот гаджет превращается в инструмент познания. Например, на уроках физкультуры ребенок может измерить давление, пульс. На географии — определить высоту горы. И я должен сказать, что яркому и талантливому учителю это не мешает вести уроки. Кроме того, здесь мы столкнемся с сопротивлением значительной части родителей, они поделятся пополам. Мол, кто дал нам право обыскивать ребенка, изымать эти гаджеты? Насколько я понимаю, беседуя с учителями разных стран, нигде, даже там, где это принято, это не привело к желаемым результатам».

Как показали результаты опроса, проведенного профильными организациями, ограничение использования мобильников в школах поддержал 61% учеников и подавляющее число родителей. “Ъ FM” также решил поинтересоваться, что думают по поводу рекомендаций педагоги:

Александр Снегуров, заслуженный учитель России: «В целом я выступаю за ограничение использования мобильных телефонов на уроках, на важных мероприятиях. Не ведем речь о том, чтобы они совсем изымались в течение всего учебного дня, но какое-то ограничение обязательно требуется. Использование мобильных телефонов нарушает сам педагогический учебно-воспитательный процесс. Но инициативы такого рода должны обсуждаться более широко гражданским обществом. То, что на уровне методических рекомендаций будет существовать,— это тоже порой маскировка каких-то решительных действий, но несколько растянутых во времени. Не тот ли это случай сейчас?» Рустам Байбурин, заместитель директора лицея Высшей школы экономики: «Конечно же, это движение против течения, против естественных процессов, которые происходят. Мобильные телефоны давным-давно у людей как третья рука. Если ребенок пользуется на уроке мобильным, это скорее означает, что ему не очень интересно, и здесь, наверное, стоило бы обсуждать, как сделать урок интересным, а не как запретить пользоваться мобильным телефоном. С другой стороны, определенная культура использования различных гаджетов тоже должна существовать, но это можно подавать не через систему запретов». Леонид Перлов, учитель высшей категории, почетный работник общего образования России: «Я думаю, попытка обречена на неудачу. Каким образом это можно ограничить? Возможный вариант: ребенок приходит в школу, сдает кнопочную Nokia, а свой нормальный гаджет оставляет у себя в кармане. Проверить это нельзя. Представим себе ситуацию, ребенок сдал дорогой аппарат, а по окончании уроков выясняется, что вернуть его ему не могут — нету. Как, почему нету? Начинается выяснение, кто будет отвечать. Это не будет способствовать нормальному отношению и родителей, и ребенка к этой ситуации».

Методические рекомендации по использованию мобильных телефонов в школах будут направлены в регионы до 1 сентября. Предполагается, что Роспотребнадзор в течение года будет анализировать итоги ограничения. А Рособрнадзор проведет мониторинг «повышения эффективности образовательного процесса».

Андрей Загорский