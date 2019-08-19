Гендиректором «Курскэлектротранса» стал Павел Панибратов

Генеральным директором МУП «Курскэлектротранс» с 14 августа сроком на один год назначен 36-летний Павел Панибратов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Курска со ссылкой на соответствующее распоряжение. Ранее господин Панибратов работал первым заместителем директора — главным инженером филиала ПАО «МРСК Северо-Запада “Карелэнерго”». Является сыном депутата облдумы от «Единой России» Николая Панибратова.

Ранее гендиректором «Курскэлектротранса» был Виталий Наумов. Он покинул пост в июне 2019 года после того, как был осужден за неисполнение обязанностей налогового агента из личной заинтересованности (ст. 199.1 ч. 2 УК РФ). Тогда Кировский райсуд установил, что возглавляемое Виталием Наумовым МУП с 2015 по 2017 год не перечисляло в бюджет подоходный налог, сумма ущерба превысила 32 млн руб. Сам осужденный утверждал, что средства тратились в интересах предприятия, а после улучшения финансового состояния «Курскэлектротранса» вся сумма была перечислена в бюджет. С учетом полного возмещения ущерба бывший муницпальный служащий был приговорен к штрафу и освобожден от него.

Мария Старикова