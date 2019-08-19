«Нет лучше национального проекта, чем дать людям заработать»

Антирекорд за семь лет: Счетная палата представила отчет об исполнении расходной части бюджета за первое полугодие 2019 года. Соответствующие статьи профинансированы лишь на 42,5% — это самый низкий показатель с 2012-го. Вместе с тем среди специалистов продолжается дискуссия о том, за счет чего обеспечить экономический рост. Среди предложений — отказаться от повышения налогов и, наоборот, дать бизнесу заработать. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает последний тезис весьма привлекательным с точки зрения рейтингов власти.

Алексей Кудрин представил отчет своего ведомства об исполнении бюджетов всех уровней за первое полугодие 2019-го. Председатель Счетной палаты снабдил документ соответствующим комментарием в Twitter. Расходы бюджета за первое полугодие этого года исполнены всего на 42,5% (антирекорд за семь лет), по нацпроектам цифра еще ниже — около трети. В качестве уточнения: национальные проекты исполнены по расходам всего лишь на 32,4%. Что здесь особенно примечательно — хуже всего дела обстоят в разделе «Цифровая экономика». Самое низкое исполнение по расходам — 8,3%. Также среди отстающих «экология» и «повышение производительности труда». Но им повезло все-таки немножко больше — их профинансировали на 3-5% лучше.

Чем примечателен нацпроект «Цифровая экономка»? Если кто забыл, есть смысл напомнить фразу, сказанную в 2017 году первым вице-премьером Игорем Шуваловым, о том, что президент «заболел цифровизацией». Тогда цифровизацию провозгласили чуть ли не главным приоритетом национальной экономики. Однако с тех пор много воды утекло, Шувалов перешел на работу в ВЭБ. Что касается цифровизации, цифры говорят сами за себя — 8,3%.

В целом, можно сказать, что в нашем экономическом сообществе возникла очередная дискуссия на тему того, каким путем идти. То есть, наверное, дискуссия идет давно, но в нее вдохнул новую жизнь бывший министр финансов России, а ныне глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. Он заявил, что не нужно было бы повышать НДС — это приводит лишь к социальной напряженности. Лучше вместо этого дать людям и бизнесу заработать, а они сами распорядятся деньгами, чем пытаться осчастливить население посредством спущенных сверху национальных проектов, суть которых это самое население не очень понимает. В свою очередь, чем богаче электорат — тем выше экономический рост. Одно подстегивает другое.

В докладе Кудрина речь идет о расходах бюджета.

Вывод следующий: деньги-то в государстве есть. Вот они — расписаны — одни нацпроекты на 1,723 трлн руб. Но эффективно потратить эти средства чиновники не могут.

В итоге получается очередной антирекорд. А либералы предлагают очень популярную меру: нет лучше национального проекта, чем дать людям заработать. И, представьте, как вырастут рейтинги власти. Так что есть о чем подумать.