Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает, как меняются цены драгоценных камней разных цветов.

Розовый — это новый черный. Хотя когда речь о бриллиантах, а речь сегодня пойдет о них, уместнее сказать, розовый — это новый бесцветный. Ведь именно бесцветные бриллианты, которые многие ошибочно называют белыми,— это такая база, вечная классика. Они традиционно самые популярные. Связано это и с тем, что их больше тех, что принято называть fancy colors. Да и цена на них ниже, чем на хорошие цветные бриллианты.

Внутри самих цветных тоже есть четкая градация редкости и ценности. Желтые — самые распространенные, реже — голубые и розовые, а еще реже — красные и зеленые. Но внутри категорий цены и спрос колеблются. Есть даже организация, которая в том числе исследует спрос на цветные бриллианты. Это Fancy Color Research Foundation (сокращенно FCRF). И, согласно последним исследованиям, сейчас наиболее востребованы розовые бриллианты. Хоть в процентах изменения и выглядят незначительными, они намечают тенденцию на будущее. Во втором квартале цены на них выросли на 0,4%. И это при том что цены на голубые снизились на 0,9%, а на желтые — на 0,8%.

Наиболее популярны камни определенного оттенка и каратности. Так, оттенок fancy vivid pink показал рост на 1,3%. Двухкаратные камни этого цвета выросли в цене почти на 3%. А аналогичные камни больше трех карат — на 2,6%. О самой вероятной причине роста цены на розовые бриллианты мы в «Стиле» уже говорили — это возможное закрытие принадлежащего Rio Tinto австралийского месторождения Аргайл. Того, которое не только приносит миру значительную часть розовых, но и в принципе ставшему причиной моды на такие бриллианты.

Интересно, что цены на голубые бриллианты в один-три карата выросли, но в целом цена снизилась на 0,9%. Это связано с падением цены на камни, которые привычно относят к «инвестиционному качеству» — те, что весят 8-10 карат. А вот крупные желтые как раз выросли на 2,1%. Общее же снижение вызвано тем, что на 2,7% упала популярная категория в один карат. Вообще, желтые бриллианты теряют популярность — в первом квартале они провалились на 4,8%.