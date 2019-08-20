Пересчетная палата

В красноярском суде начался процесс обжалования решения депутатов Красноярского края о досрочном увольнении бывшей главы Счетной палаты Татьяны Давыденко. Экс-чиновница требует признать досрочную отставку незаконной и восстановить ее в должности. Информационное письмо прокуратуры, в котором содержались факты об использовании Татьяной Давыденко служебного положения в пользу аффилированных лиц и наличии неурегулированного конфликта интересов, не может служить непосредственным основанием для увольнения, настаивают адвокаты. Они уверены, что такие дела носят политическую окраску, а практики в крае по ним практически нет. Если суд найдет нарушения при увольнении, то восстановит Татьяну Давыденко в должности и депутатам придется это решение суда исполнить.



Вчера в Центральном районном суде Красноярска прошло предварительное судебное заседание по иску бывшей главы Счетной палаты (СП) Красноярского края Татьяны Давыденко к краевому законодательному собранию и СП. Экс-чиновница просит признать незаконным решение сессии регионального парламента от 11 июля, которым госпожа Давыденко была досрочно отстранена от должности, занимаемой ей больше восьми лет. По существу иск будет рассматриваться 23 августа. «Я обратилась с иском о восстановлении на работе, потому что не согласна с решением, которое вынесли депутаты, оно незаконно. Два ответчика — потому что был подписан указ о назначении на должность исполняющего обязанности главы Счетной палаты зампредседателя Виктора Астраханцева, который он сам и издал»,— рассказала “Ъ” Татьяна Давыденко.

Напомним, в апреле 2019 года краевая СП проверила региональный минлесхоз и пришла к выводу, что в крае идет бесконтрольная рубка леса. В программе Андрея Караулова «Вокруг Кремля» госпожа Давыденко оценила теневой сектор лесной экономики в 30%. После этого на июльской сессии заксобрания она официально зачитала результаты проверки. Однако интерес вызвал не доклад, а личность самой бывшей главы СП и ее дочери Марии Давыденко, которая работает в сфере лесного хозяйства. На сессии замгубернатора края Сергей Пономаренко сказал, что глава СП стала «частью масштабной операции группы вымогателей». По его словам, одна из передач господина Караулова была направлена на дискредитацию Александра Усса: «Перед выпуском он (журналист.— “Ъ”) мне звонил и предлагал, чтобы ему заплатили более 2 млн руб.». В свою очередь, госпожа Давыденко назвала происходящее на сессии омерзительным. Позже она отметила, что ее снимают с должности по заказу губернатора региона. «Я предполагала, что может идти такое развитие, но я не предполагала, что оно может идти вне закона»,— сказала госпожа Давыденко в видеообращении, размещенном на ютуб-канале «Красноярских новостей».

Депутаты и чиновники минлесхоза инициировали прокурорскую проверку деятельности госпожи Давыденко на посту главы СП. В июле прокуратура прислала в заксобрание информационное письмо, в котором были перечислены факты, указывающие на использование Татьяной Давыденко служебного положения в пользу аффилированных лиц и наличие неурегулированного конфликта интересов. 11 июля депутаты заксобрания на закрытом заседании досрочно отправили госпожу Давыденко в отставку.

Татьяна Давыденко в 1998 году была назначена заместителем начальника территориального управления экономического, информационно-аналитического отдела в администрации края, в 1999 году — начальником управления культуры администрации Красноярского края. С мая 2002 года исполняла обязанности заместителя губернатора по социальным вопросам, с октября этого же года служила социальным вице-губернатором. В 2005 году возглавила Красноярскстат. В 2011 году назначена на должность председателя Счетной палаты Красноярского края.

По регламенту до назначения главы временно исполняющим обязанности главы СП назначен зампредседателя палаты Виктор Астраханцев. «Для того чтобы избрать главу СП, на сентябрьскую сессию будет внесено соответствующее представление об избрании председателя Счетной палаты Красноярского края. Если будет несколько кандидатур, то выбирать будут из нескольких. Но если суд обяжет восстановить Татьяну Давыденко в должности, то депутаты должны будут исполнить данное решение суда»,— пояснил “Ъ” депутат краевого заксобрания Иван Серебряков.

По словам адвоката Первой красноярской коллегии адвокатов Дмитрия Редькина, дело об увольнении председателя СП — не рядовое и практики в крае по таким случаям практически нет. «В основании решения об увольнении лежит информационное письмо, что Татьяна Давыденко не может занимать должность из-за утраты доверия. Само по себе это непонятное основание, сюда можно вложить любые факты. Спор в суде будет разворачиваться именно вокруг основания увольнения. Нужно понимать, что дела подобного уровня — это дела с политической окраской, а не юриспруденции в чистом виде»,— сказал адвокат.

«Информационное письмо прокуратуры не может служить непосредственным основанием для увольнения,— подтверждает старший юрист практики трудового права "Пепеляев групп" Роман Жеребцов.— На основании такого письма работодатель должен провести собственную проверку и принять решение об увольнении с соблюдением всех процедур».

Юлия Сасевич