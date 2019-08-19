Стоимость ремонта воронежского Дворца бракосочетаний оценили в 35 млн рублей

В Воронеже могут провести ремонт Дворца бракосочетаний, самого востребованного у молодоженов учреждения для регистрации браков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Воронежской области со ссылкой на руководителя управления ЗАГС области Марину Севергину. Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области подготовило и утвердило задание на проведение работ по реставрации здания дворца, рассказала госпожа Севергина. Оно включает в себя капитальный ремонт кровли, фасада и помещений с заменой всех систем жизнеобеспечения. Стоимость работ может составить примерно 35 млн руб. Последний раз капремонт во дворце проводился в 2006 году.

Валерия Розбот