«Факторы снижения явно носят не экономический характер»

На торгах в понедельник американский доллар в моменте 67 руб. За прошлую неделю российская валюта ослабла более чем на полтора рубля на фоне снижения позиций развивающихся рынков, напоминает экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Движение рубля на прошлой неделе — достаточно приличное, но постепенное ослабление — было вызвано общей динамикой всех валют на глобальном рынке. Индекс доллара подрастал, валюты стран с развивающейся экономикой снижались. Риски стимулировали снижение рубля. Плюс игра в девальвацию.

Валютная война, о которой долго говорят, де-факто началась. Все центральные банки и страны с развивающейся экономикой стремятся ослабить монетарную политику, то есть снижать ставки. В перспективе Европейский ЦБ может запустить программу количественного смягчения. Это продолжают делать в Японии, это могут сделать в Соединенных Штатах снова. Все пытаются ослабить валюту. Если российский Центробанк и финансовые власти будут моделировать другую ситуацию, то мы здесь проиграем в том смысле, что рубль будет крепким, и темпы роста у нас снизятся. Это, в общем-то, достаточно очевидно. Поэтому и юань падает, и рубль тоже должен снижаться. Вопрос в скорости и качестве снижения.

Сегодняшний день чем любопытен? В принципе, рубль, как и другие валюты развивающихся рынков, должен был укрепиться: цены на нефть +1,5, индексы +1,5. Ничего такого нет. Плюс налоговый период, что могло бы способствовать снижению рубля. Котировки в моменте были выше 67, 67,03 максимум. Сейчас 66,86. Можно, конечно, объяснять тем, что дивидендный период прошел, сейчас игроки конвертируют часть выплаченных дивидендов. Кроме того, уменьшился приток в наши активы. В рамках бюджетного правила ЦБ на 14 млрд руб. покупает валюту. Рубль слабеет. Но это можно было бы объяснить, если бы не сегодняшний день. Он достаточно показателен в том смысле, что рубль должен был или стоять, или даже укрепиться, как он это сделал в начале торгов. Этого не происходит.

И вывод напрашивается сам собой: если не экономические, не рыночные факторы приводят к снижению рубля, значит, присутствует некий другой фактор, о котором мы пока не знаем. Видимо, кто-то из крупных игроков, как всегда, имеет больше информации.

Центробанк покупает для Минфина валюту в рамках бюджетного правила, поэтому его в этом обвинить нельзя. Он, собственно, и способствует снижению рубля, но постепенному и не такому скачкообразному. Факторы, которые обусловили снижение рубля, носят явно не совсем экономический характер. Пока трудно сказать, что за этим стоит.

Наши финансовые власти сами смоделировали постепенное движение рубля. Посмотрите, сначала мы вернулись на начало февраля к 67, после того, как рубль ушел на 63, темпы роста упали до 0,8%. Как только рубль начал постепенно возвращаться, и они начали расти. Эта взаимосвязь прямая и понятная. В сильном ослаблении рубля никто не заинтересован, поэтому никаких обвальных движений ждать не стоит. Но сегодняшний день показателен тем, что рыночные факторы способствуют укреплению нашей валюты, а рубль падает. И это подозрительно.