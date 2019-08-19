С бывших руководителей ООО «Фэшн Сочи» требуют взыскать 130 млн рублей

Арбитражный управляющий ООО «Фэшн Сочи» Валерий Филиппов направил в краевой арбитраж заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей банкрота Оксану Бычкову и Дениса Качераускаса на сумму 130 млн руб. солидарно. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», госпожа Бычкова являлась владелицей 100% доли в уставном капитале (УК) общества (10 тыс. руб.) с 2007 года до февраля 2017-го. Денис Качераускас стал владельцем 9,09% доли в УК в феврале 2017-го. ООО «Фэшн Сочи» было зарегистрировано в курортной столице в 2007 году. Основным видом деятельности компании значится розничная торговля одеждой в специализированных магазинах. Выручка общества за 2016 год (последние опубликованные данные) составила 81,5 млн руб., убыток — 110,7 млн руб. Кредиторская задолженность компании на тот же период составляла 6,7 млн руб.

Процедура банкротства в отношении ООО «Фэшн Сочи» была введена в июле 2017 года по заявлению предпринимателя, предъявившего компании долг в 417,1 тыс. руб. В ноябре того же года общество было признано несостоятельным, в отношении него было открыто конкурсное производство. Четырежды срок конкурсного производства был продлен арбитражным судом Краснодарского края.

Дмитрий Михеенко