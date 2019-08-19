В Ростовской области суд вернул государству незаконно проданный пруд

По иску Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры суд вернул государству незаконно проданный пруд в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как сказано в сообщении, жители Миллеровского района попросили прокуратуру проверить законность продажи земельного участка под русловым прудом на ручье Голом (приток реки Калитва). В ходе проверки было установлено, что комитетом по управлению имуществом Миллеровского района продал участок площадью более 200 тыс. кв. м. в частную собственность ЗАО «Марьевское». «На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков. Спорный пруд не является обособленным водным объектом и не имеет замкнутой береговой линии, в силу чего право иной формы собственности, кроме федеральной, исключено»,— отмечается в сообщении.

Миллеровский районный суд признал постановление администрации района о предоставлении в собственность ЗАО «Марьевское» земельного участка недействительным, а договора купли-продажи — ничтожным.

Кристина Федичкина