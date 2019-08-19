В Таганроге депутата гордумы осудили за уклонение от уплаты налогов и злоупотребление полномочиями

Депутата городской Думы шестого созыва города Таганрога Виктора Гревцева осудили за злоупотребление должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов (ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Как установил суд, подсудимый, являясь директором МУП «САХ» и зная об убыточности предприятия, не­правомерно начислил премии и надбавки себе и некоторым сотрудникам предприятия на более чем 1 млн руб. Кроме того, с октября 2015 года по февраль 2016 года он сокрыл от налогообложения более 2,3 млн руб.

Виктору Гревцеву назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Он также на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях.

Кристина Федичкина