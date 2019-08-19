С начала года аграриям Ленобласти выделили 3,3 млрд рублей из бюджетов разных уровней

Аграриям Ленинградской области с начала этого года направлено 3,3 млрд рублей из областного и федерального бюджетов. В том числе на субсидирование приобретения сельхозтехники выделено 205 млн руб., что позволило приобрести 102 новых трактора, семь кормоуборочных и четыре зерноуборочных комбайна. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В настоящий момент в регионе продолжаются заготовка кормов и уборка урожая. На сегодняшний день уже заготовлено 89% от планируемых объемов сена, 90% — сенажа и 80% силоса, идет уборка картофеля, овощей, зерновых. Всего в этом году Ленобласть прогнозирует собрать 131,8 тыс. тонн зерна, 66,2 тыс. тонн картофеля и 67,5 тыс. тонн овощей открытого грунта.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что правительство Ленинградской области планировало выделить более 3 млрд руб. на реализацию проекта развития депрессивных территорий.