На Дону на строительство детских садов и школ потратят 11 млрд рублей

В Ростовской области до 2021 года потратят более 11 млрд руб. на развитие инфраструктуры образования. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

В частности, 6,8 млрд руб. потратят на строительство, ремонт и оснащение школ. Еще 4,5 млрд руб. пойдет на создание 3 тыс. дошкольных мест для детей до трех лет. Отмечается, что эти работы будут проведены рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Кристина Федичкина