Личное дело

Эдуард Викторович Батанов родился в 1969 году в Оренбурге, в 1995 году окончил физический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, в 2005 году — Национальный открытый институт России. В 1995–1999 годах работал в финансовой компании АВК, в комитете финансов Петербурга — с 1999 года, курировал управление госдолга, с 2008 по 2015 год — председатель комитета. Освобожден от должности по собственному желанию. После этого работал в «Эго-холдинге». С августа 2016 года — в правительстве Калининградской области. В январе 2019 года назначен вице-губернатором Санкт-Петербурга. На этой должности курирует инвестиционную политику и транспортную отрасль, а также комитет по делам Арктики. Женат, воспитывает двух дочерей.