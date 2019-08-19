В Кировской области открыли новый асфальтобетонный завод Вятавтодора

Кировское областное государственное предприятие (КОГП) «Вятавтодор» открыло в Омутнинске асфальтобетонный завод, его производительность составляет 175 т асфальтобетона в час. Общий объем инвестиций составил 60 млн руб., сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для региона этот завод стал самым мощным. «За счет высокой производительности завода мы планируем обслуживать как федеральные, так и региональные и муниципальные дороги в Афанасьевском, Верхнекамском, Омутнинском и Белохолуницком районах»,— рассказал руководитель Вятавтодора Дмитрий Осипов. Поставки продукции завод будет осуществлять для нужд дорожно-строительных организаций области.

Анастасия Еремина