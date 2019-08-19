В Саратовской области началась подготовка к строительству еще одного аэропорта

В Саратовской области планируют возвести еще один аэропорт. Об этом в своем Telegram-канале «Пара слов» рассказал депутат Государственной Думы Николай Панков. Речь идет о «возрождении» аэропорта в Балаково.

Аэропорт в Балаково, построенный в 1980-е годы, был закрыт в 2001 году. Он способен принимать самолеты ИЛ-76, ТУ-154 и все более легкие воздушные суда, а также вертолеты всех типов. В настоящее время на территории аэропорта действует посадочная площадка для самолетов сельскохозяйственной авиации.

От руководства района потребовали подготовить проектно-сметную документацию и разобраться с принадлежностью всех объектов аэропортового комплекса.

Марина Ковалева