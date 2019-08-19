На заводе «Пелла» спустят на воду первый серийный траулер «Кастор» проекта 03095

12 сентября на территории нового судостроительного комплекса ОАО «Пелла» состоится торжественная церемония спуска на воду первого серийного траулера проекта 03095 «Кастор». Это второе из четырех судов, строящихся на ленинградской верфи по заказу ГК «Мурмансельдь 2», сообщили в пресс-службе судозавода.

Траулер проекта 03095 предназначен для ловли рыбы и обработки улова на борту. Судно рассчитано на эксплуатацию в Южной и Северной Атлантике и имеет неограниченный район плавания в части, касающейся навигационного и спасательного оборудования.

Напомним, что головной траулер «Андромеда» был спущен на воду в апреле и готовится к досрочной сдаче до конца текущего года. Закладка двух судов состоялась в сентябре 2017 года.