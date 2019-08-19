Сочинские депутаты неправомерно получали денежные вознаграждения

Прокуратура Сочи совместно с коллегами из краевого ведомства провела проверку нормативных актов Городского собрания курортной столицы. В итоге было опротестовано решение представительского органа, на основании которого местным депутатам, работающим на непостоянной основе, ежемесячно выплачивалось денежное вознаграждение за счет бюджета.

Как сообщили в краевой прокуратуре, действующим законодательством не предусмотрено выплата зарплаты народным избранникам, которые занимают свое кресло не на постоянной основе. Им предусмотрено лишь возмещение расходов на выполнение депутатских полномочий.

Правовой акт был приведен в соответствии с требованиями закона, а коррупциогенный фактор исключен. Теперь депутаты сочинского парламента могут получать денежные выплаты депутатам только на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы.

Всего за первое полугодие 2019 года прокурорские работники подвели экспертизу более 24,4 тыс. нормативных правовых актов, а также их проектов. Было выявлено 1742 документа правотворчества, содержащих 1894 коррупциогенных фактора. Речь, в частности, идет о принятии правовых актов, находящихся за пределами компетенции ответственных лиц и так далее. Прокурорами было принесено 1074 протеста, а также направлено 500 информаций руководителям органов государственной власти и местного самоуправления. Коррупциогенные факторы были исключены из 798 нормативных документов и 616 их проектов.

Василий Хитрых