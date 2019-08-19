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В работе Instagram произошел глобальный сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram произошел сегодня, 19 августа, сразу в нескольких странах, сообщил сервис по отслеживанию неполадок сайтов Downdetector. Пользователи жалуются на проблемы с отправлением сообщений в Direct, загрузкой фото и обновлением ленты.

На работу сети пожаловались пользователи в Западной Европе, США, Японии, Турции и Бразилии. В России больше всего жалоб пришло от пользователей в Москве.

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