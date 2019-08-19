В работе Instagram произошел глобальный сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram произошел сегодня, 19 августа, сразу в нескольких странах, сообщил сервис по отслеживанию неполадок сайтов Downdetector. Пользователи жалуются на проблемы с отправлением сообщений в Direct, загрузкой фото и обновлением ленты.
На работу сети пожаловались пользователи в Западной Европе, США, Японии, Турции и Бразилии. В России больше всего жалоб пришло от пользователей в Москве.
просмотров: 123475
просмотров: 103723
просмотров: 64724
просмотров: 55077
просмотров: 52169