Научно-образовательный центр республики. Этапы и проблемы реализации

Программа создания в России научно-образовательных центров мирового уровня и заявка Башкирии на участие в проекте стали темой пресс-завтрака, организованного газетой «Коммерсантъ-Уфа» 16 августа 2019 года в Овальном зале Конгресс-холла «Торатау». В дискуссии приняли участие вице-премьер правительства республики Ленара Иванова, генеральный директор «Корпорации развития Республики Башкортостан» Раиль Сарбаев, представители Академии наук Башкирии, ведущих вузов республики и крупных промышленных предприятий, а также журналисты региональных СМИ.

В февральском послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания в трехлетней перспективе научно-образовательных центров мирового уровня в 15 субъектах федерации. Программа станет частью национального проекта, реализацией которого занимается Министерство науки и высшего образования РФ. Первые пять регионов уже определены, заявка Башкирии должна войти во вторую пятерку в следующем году.

«Научно-образовательный центр — это не юридическое лицо, не отдельно взятое здание или помещение. НОЦ — это консорциум, который должен объединить в себе и образовательные организации, и научные институты, и бизнес при помощи государства, — рассказала о проекте вице-премьер республики Ленара Иванова. — Наш центр будет основываться на трех составляющих — это цифровые технологии, разработка новых материалов и развитие нефтегазовой отрасли. На эти направления будут наращиваться компетенции всех наших вузов. Каждому найдется место. Нельзя сказать, что у нас нет интеграции между производством и наукой — она есть, но при этом очень мало сквозных, объединяющих вещей. Фактически НОЦ станет такой объединяющей структурой. Распоряжением правительства Республики Башкортостан, подписанным врио главы республики Радием Хабировым, создана рабочая группа, утвержден состав наблюдательного совета, куда вошли вузы, научные организации, индустриальные партнеры. Мы обсуждали сущность программы и содержание нашей заявки: представьте себе это в виде таблицы с множеством клеточек. У каждого есть свои клеточки, которые нужно заполнить — научные разработки, патенты, экономический эффект, возможность взаимодействия, решение социальных вопросов, вклад региона в проект. Это очень объемный материал, который сейчас формируется. Времени у нас достаточно — конкурс состоится в 2020 году, и наша задача — тщательно все расписать, найти лоббистов, все отработать и войти во вторую пятерку. Грант не есть самоцель или панацея. Наша цель — это развитие территории, экономики, республики. НОЦ — это статусная вещь, и она может открыть много других инструментов для привлечения средств. К нам будет особенное внимание страны и мира, если у нас появится такая площадка».

Оператором научно-образовательного центра в Башкирии станет специально созданная автономная некоммерческая организация, учредителями которой выступают республиканское министерство образования, региональная Академия наук и «Корпорация развития Республики Башкортостан». Гендиректор последней Раиль Сарбаев уверен, что республика может стать «номером один во второй волне». «Мы присутствовали на защите тех пяти проектов, которые получили гранты правительства Российской Федерации. Я подумал, что круче нас быть не может, и почему нас там нет, если эти пять субъектов прошли? Самое главное сейчас — это обеспечение связки вузов, научно-исследовательских институтов с бизнесом. Что касается суммы грантов, за предстоящие два года будет направлено порядка 20 млрд рублей на 15 центров. Возможно, деньги относительно небольшие, но это только начало — есть еще несколько федеральных программ, где суммы уже в десятки раз больше. Гранты будут направлены на оснащение лабораторий, на научную работу, создание новых продуктов и на их внедрение в производство», — отметил господин Сарбаев.

В создании в республике мирового научно-образовательного центра сами вузы видят широкие перспективы — причем как для инженерных направлений, так и для гуманитариев.

«Наша основная задача — это разработка новых технологий и новых наукоемких материалов, чтобы диверсифицировать экономику, уйти от извлечения и продажи ресурсов. Если это касается нефти — нужно продавать готовые изделия высокого передела. Если это металл — делать из него авиационные двигатели, которые сегодня относятся к компетенции мирового уровня в республике. Мы должны базироваться, прежде всего, на углеводородном сырье, потому что у нас здесь есть и ресурсы, и компетенции, — но в итоге нам необходимо выйти на высокомаржинальные продукты — фармпрепараты, минеральные удобрения, машиностроение», — уверен проректор по научной и инновационной работе Башкирского государственного университета Вадим Захаров.

«Мы можем расширить свои возможности, поучаствовать со своими проектами, в том числе и в области медицины. В центре всего стоит человек и его здоровье. Поэтому мы считаем, что проекты, связанные с охраной здоровья, являются весомыми и значимыми в работе научно-образовательного центра. Не только для сотрудников предприятий нефтегазовой отрасли, но и для тех, кто проживает на территориях, связанных с этой сферой. Наш медицинский университет имеет множество проектов в области здоровьесбережения, но наша задача состоит в том, чтобы трансформироваться как образовательной и научной организации, стать центром притяжения, создать поле возможностей для абитуриентов и выпускников», — отметила проректор по научной работе Башкирского государственного медицинского университета Ирина Рахматуллина.

Представители вузов рассматривают проект не только с точки зрения научных перспектив, но и как возможность для решения социальных вопросов — в первую очередь, связанных с жильем для студентов и молодых ученых. По словам ректора Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиля Бахтизина, в студенческих общежитиях имеется дефицит — необходимы дополнительные 5 тыс. мест. Если решить эти бытовые проблемы, уфимские вузы смогли бы стать более привлекательными для абитуриентов, в том числе и для граждан других государств. Участники пресс-завтрака сообщили, что на сегодняшний день в Башкирии учатся 3,2 тыс. зарубежных студентов, в том числе 1,3 тыс. — в УГНТУ, 1 тыс. — в БГМУ, 600 — в БашГУ и 200 — в УГАТУ. В то же время другая федеральная программа — приоритетный проект «Экспорт образования» — предусматривает значительное увеличение иностранных выпускников вузов.

«Каждый вуз сегодня уже функционирует как научно-образовательный центр. У нас в УГНТУ — самая большая научная база в республике, там работает более 3 тыс. человек. В следующем году «Транснефть» запустит свой центр, с которым мы тоже будем сотрудничать. И эту связь нам надо обязательно вывести на мировой уровень. Поэтому задача заключается в том, чтобы предложить свои наработки, свою инфраструктуру для использования всеми участниками проекта. Кроме того, НОЦ — это инструмент для развития территорий, и неотъемлемой частью его создания должно стать решение социальных вопросов. Есть пилотные проекты строительства жилья, один из них уже реализуется в республике: три ведущих вуза объединились в жилищный кооператив «Промысловик», и в следующем году при поддержке правительства РФ будет построено жилье для молодых ученых и преподавателей. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, оформлен земельный участок, подготовлена вся разрешительная документация, начаты строительные работы. Этот вопрос курируется министерством науки и высшего образования РФ и единым институтом развития жилищного строительства в РФ. Кроме того, мы планируем строительство в Демском районе межвузовского кампуса для студентов, который покроет дефицит мест в общежитиях. Он будет включать в себя жилую зону, гостиничный городок, технопарк, предприятия общепита и многое другое. Такие кампусы действительно есть во многих крупных научных центрах в России и за рубежом, поэтому это бы стало решением серьезной проблемы. Хороший кампус будет точкой притяжения, уже сегодня мы могли бы удвоить количество иностранных студентов, будь у нас дополнительные места в общежитиях», — сообщил ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин.

В реализации проекта НОЦ заинтересованы и представители бизнеса — в первую очередь, крупные сырьевые корпорации и их подразделения.

«Нам важно научно-исследовательское направление, нам нужны новые технологии, материалы, — отметил начальник инженерно-технического центра — филиала ООО «Газпром трансгаз Уфа» Тагир Бакиев. — Со стороны бизнеса есть два основных запроса к создаваемому центру: это, безусловно, кадры, а также взаимное проникновение образования и производства. Выпускник должен выходить уже готовым для производства, зная все особенности технологического процесса. Такие проекты уже реализуются нами совместно с вузами, поэтому основа для НОЦ уже существует на сегодняшний день, и есть все основания думать, что он будет успешен. Эту работу ничто не тормозит, у нас давние взаимоотношения с УГНТУ. Когда университет получил статус опорного вуза, наши отношения перетекли на качественно новый уровень. Те проекты, которые реализуются уже сейчас, будут являться основой научно-образовательного центра. Коммерциализация разработок возможна только через такие проекты».

Газета «Коммерсантъ-Уфа» благодарит участников пресс-завтрака за участие в дискуссии. До новых встреч!