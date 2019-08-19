Более 4 тыс. новых мест создадут для дошкольников в Оренбуржье

В Оренбургской области в девяти муниципальных районах в течение трех лет будут построены 34 детских сада. В общей сложности будет создано более 4,1 тыс. дополнительных места для детей. Об этом сообщает региональное правительство по итогам совещания работников образования.

«До конца этого года мы откроем 19 новых детских садов в общей сложности на 1 598 мест. В том числе 3 детских сада на 688 мест в Оренбурге и еще 9 детских садов на 445 мест – в Оренбургском районе»,– цитируются в сообщении слова врио губернатора Дениса Паслера.

Благодаря этому в Оренбуржье появится свыше 1,1 тыс. новых мест. Кроме того, в дальнейшем в Оренбурге будут построены два новых детских сада на 300 мест каждый. В перспективе будет выделен земельный участок для новой школы в городе на 1,1 тыс. мест.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Образование».

Георгий Портнов