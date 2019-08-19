В областном минэкологии назвали источники зловонного запаха в Челябинске

В министерстве экологии Челябинской области озвучили результаты проверок, проведенных по обращениям жителей Челябинска, которые в конце прошлой недели массово жаловались на удушающий запах в воздухе. Выяснилось, что загрязнители находятся в Сосновском районе, это очистные сооружения и «одна из птицефабрик», сообщает пресс-служба ведомства.

«В субботу передвижные лаборатории перестали фиксировать превышения. Источником запаха в городе, скорее всего, являются очистные сооружения, расположенные в Сосновском районе, а также одна из птицефабрик, которая выгружала помет на поля, что недопустимо. Данные лаборатории подтверждают эту версию, поскольку в воздухе были зафиксированы превышения по аммиаку и сероводороду», - приводит областное минэкологии слова руководителя управления экологического просвещения Виталия Безрукова.

Птицефабрику в Сосновском районе на предмет соблюдения экологического законодательства будет проверять прокуратура и управление Росприроднадзора по Челябинской области. Отметим, в Сосновском районе расположена птицефабрика фирмы «Равис». Областное минэкологии подключится к прокурорской проверке очистных сооружений.