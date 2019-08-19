Аксайская птицефабрика планирует увеличить производительность на 30% к 2025 году

К 2025 году Аксайская птицефабрика увеличит производительность на 30% благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщает пресс-служба администрации Аксайского района Ростовской области.

Как рассказала директор птицефабрики Наталья Шумечкова, сейчас на фабрике идет реконструкция производства. «В планах — установка автоматизированной линии по сортировке яйца, что поможет увеличить скорость и качество сортировки, оптимизировать потери»,— приводятся ее слова в сообщении. Госпожа Шумечкова отметила, что как участник нацпроекта фабрика сможет получить инвестиционные кредиты под 1%.

Аксайская птицефабрика работает в Аксайском районе с 1972 года. Является одним из ведущих производителей яйца в Ростовской области, ежегодно реализует 240 млн штук яиц. Кроме того, предприятие занимается производством яичного порошка, реализует мясо птицы, живую птицу, полнорационные корма и органические удобрения. Продукция компании выпускается под брендом «Желток солнца». На птицефабрике работают 370 человек.

Кристина Федичкина