На уральском заводе по переработке боеприпасов произошел пожар

В Реже (Свердловская область) на территории бывшего химзавода, где расположено предприятие по переработке взрывчатых веществ «Гефест-М», произошел пожар. Как сообщили в региональном управлении МЧС, возгорание произошло на крыше цеха по переработке пороха.

Сообщение о пожаре поступило в 15:43, огонь распространился на 300 кв.м. На месте работали десять единиц техники и 41 спасатель. До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 35 работников. Никто не пострадал. С огнем удалось справиться в течение 50 минут.