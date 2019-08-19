Суд оштрафовал челябинскую пенсионерку за оскорбление полицейского на акции протеста

Мировой судья судебного участка №1 Центрального района Челябинска вынес приговор по уголовному делу пенсионерки Ольги Степановой, обвиняемой в оскорблении сотрудника полиции. Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. руб., сообщает глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Уголовное дело по ст. 319 УК РФ в отношении челябинской пенсионерки было возбуждено осенью 2018 года, после ее участия 9 сентября в несанкционированной всероссийской акции протеста против пенсионной реформы, организованной сторонниками политика Алексея Навального

«В деле есть видео, как полицейским дал команду на задержание человек в штатском. После чего они подошли к мирно сидящей на лавочке пенсионерке и задержали ее. Впоследствии на нее так и не был составлен протокол за участие в митинге, но привлекли за оскорбление. На очной ставке потерпевший утверждал, что в момент оскорбления никого рядом не было, то есть отсутствовала публичность. Однако позже появился свидетель – бывший работник полиции – знакомый потерпевшего, который якобы случайно в тот день гулял за полицейским оцеплением и все слышал. Будем обжаловать приговор»,– цитирует Павел Чиков адвоката челябинки Андрея Лепехина.

По версии следствия, Ольга Степанова назвала полицейских «тварями» и «свиньями». По словам самой женщины, сотрудники внутренних дел специально провоцировали ее нелицеприятными комментариями в ее адрес.