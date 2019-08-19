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Суд признал незаконной эксплуатацию аэродрома в Кургане

Курганский городской суд признал незаконной эксплуатацию аэродрома в Кургане. Аэропорт отправляет с площадки самолеты без решения об установлении приаэродромной территории, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Нарушение было выявлено во время прокурорской проверки исполнения законодательства о безопасности полетов курганском аэропорте. Необходимость получения решения об установлении приаэродромной территории диктует федеральный закон, вступивший в силу в 2017 году. Суд постановил получить соответствующий документ в ближайшее время.

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