Курганский городской суд признал незаконной эксплуатацию аэродрома в Кургане. Аэропорт отправляет с площадки самолеты без решения об установлении приаэродромной территории, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Нарушение было выявлено во время прокурорской проверки исполнения законодательства о безопасности полетов курганском аэропорте. Необходимость получения решения об установлении приаэродромной территории диктует федеральный закон, вступивший в силу в 2017 году. Суд постановил получить соответствующий документ в ближайшее время.