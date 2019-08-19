В Ижевске откроют два эко-пункта для приема вторсырья

Два эко-пункта для приема вторсырья появятся в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба регоператора по обращению с отходами в Удмуртии ООО «Спецавтохозяйство».

«Закуплены 21 пресс-компактор для работы со смешанным мусором в отдалённых от полигонов районах. В них отходы уплотняются, соответственно, увеличивается масса, и на полигоны отправляется максимально загруженная техника. При этом пункты будут работать круглосуточно»,— говорится в сообщении. Информация о собираемом вторсырье разместят на каждом пресс-компакторе.