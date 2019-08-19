Хирургическая операция ухудшает когнитивные способности Головной мозг пациента будто бы стареет — в среднем на пять месяцев

Всякая серьезная операция связана с небольшим, но долгосрочным снижением когнитивной функции у человека, говорится в исследовании, опубликованном в BMJ (бывший British Medical Journal).

Утрата когнитивной функции головного мозга — процесс естественный и постепенный. Он проявляется в большой степени, когда человек входит в период старения, но начинается за десятилетие до этого.

К резким изменениям когнитивной функции приводят некоторые заболевания, например инсульт. Всегда существовали и опасения, что хирургические вмешательства пагубно влияют на мозг — из-за этого часть пациентов отказывалась от операций, ставя себя под смертельную угрозу.

Исследований, пытавшихся оценить степень воздействия хирургического вмешательства на когнитивную функцию пациентов, выполнено много, но большинство из них было устроено так, чтобы оценить ее до и сразу после вмешательства, а не в продолжительный период времени.

Чтобы заполнить эту лакуну, группа британских врачей просмотрела данные о состоянии здоровья 7532 британских государственных служащих — о них собирается весьма полная медицинская статистика, что позволяет оценить влияние социальных, поведенческих и биологических факторов на их здоровье в течение длительного времени.

В данном случае периодом наблюдений было время с 1997 по 2016 год, возраст наблюдаемых в начале периода — от 35 до 55 лет, каждый из участников прошел пять тестов на когнитивные способности за это время.

Разумеется, исследователи обратили особое внимание на госпитализации, потребовавшие не менее двух недель пребывания в больнице. Всего таких случаев оказалось 8982: 4525 операций, 4306 терапевтических госпитализаций и 151 госпитализация, связанная с травмами. Всего вмешательства потребовались 1250 людям из 7532.

Авторы работы сделали поправку на возрастное (неизбежное и статистически оценимое) снижение когнитивных способностей и пришли к выводу, что серьезное хирургическое вмешательство связано с небольшим дополнительным когнитивным ущербом — он эквивалентен в среднем примерно пяти месяцам старения мозга.

Инсульт, указывают авторы, наносил несравненно более сильный ущерб когнитивному здоровью, эквивалентный 13 годам старения.

Исследователи подчеркивают, что не занимались оценкой того, что за анестезия подавалась пациентам,— а это весьма существенный вопрос. Кроме того, продолжают они, трудно отделить влияние на самочувствие мозга самого заболевания, приведшего больного к операции, от операции как таковой.

Тем не менее, считают авторы, их данные свидетельствуют, что крупные операции связаны с небольшим, но долгосрочным средним изменением когнитивной траектории, и об этом необходимо предупредить пациентов: они должны сами сопоставить эффект от вмешательства с его последствиями для мозга, то есть для качества жизни, и дать информированное согласие на операцию.

Анатолий Кривов