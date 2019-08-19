Названа причина крушения самолета Як-55 в Самарской области

Фото: Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации авиатранспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

«В 13:20 (MSK+1) 18 августа 2019 года в 2 км от села Подстепки Самарской области произошло крушение одноместного самолета Як-55»,– говорится в сообщении.

В момент аварии на борту самолета находился один пилот 1970 года рождения, который погиб на месте происшествия. При этом авиасудно полностью разрушилось.

Правоохранители установили, что самолет незаконно взлетел с территории ООО «Химсервис» в селе Подстепки. Силовики рассматривают две версии случившегося: авария произошла из-за ошибки пилота или технических неисправностей самолета.

Георгий Портнов