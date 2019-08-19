28 августа Круглый стол «Онлайн-ритейл в Удмуртии: все против всех»

28 августа Корпорация развития Удмуртской Республики и издание «Коммерсантъ-Удмуртия» проведут круглый стол «Онлайн-ритейл в Удмуртии: все против всех».

Мы обсудим:

— С кем сегодня конкурируют онлайн-ритейлеры в первую очередь — с офлайном, друг с другом, с Avito. Поглотят ли маркетлейсы самостоятельные интернет-магазины.

— В чем преимущества маркетплейсов перед другими видами онлайн-ритейла (интернет-магазины, паблики). Каким форматам отдают предпочтения предприятия в Удмуртии.

— Как выглядит типичный малый и средний бизнес, ведущий продажи в онлайне. Насколько часто он совмещает свои проекты с офлайн-продажами.

— Какие меры господдержки существуют. Каких мер не хватает.

— Какой инфраструктуры не хватает онлайн-предпринимателям в Удмуртии.

— Какие готовые решения для МСП региона предлагают IT, телекоммуникационные, логистические компании Удмуртии.

— Какова роль банков в бизнес-процессах онлайн-ритейла. Насколько лояльны банки и лизинговые компании к данному виду бизнеса.

— Какие форматы помогают бизнесу выйти на российский и международный рынок. Наиболее успешные кейсы.

Участники форума: Корпорация развития Удмуртской Республики, Представители малого и среднего бизнеса с бизнес-кейсами из сферы онлайн-ритейла, компании сферы IT, логистики и телекоммуникаций, банки, лизинговые компании, СМИ Удмуртии.

Дата и время — 28 августа, 14:00.

Место проведения: пресс-центр Медиагруппы «Центр», Ижевск, ул.Авангардная, 4Б.

С круглого стола будет организована прямая трансляция в социальных сетях. Ссылки опубликуем позже.

Также «Коммерсантъ-Удмуртия» приглашает спикеров и зрителей на само мероприятие. Заполните форму, и коллеги из «Коммерсантъ-Удмуртия» свяжутся с вами и обговорят возможности и варианты Вашего участия.