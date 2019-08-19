МРСК Юга через суды вернула 4,6 млрд рублей долгов

За шесть месяцев текущего года МРСК Юга («Россети Юг») через суды вернула 4,6 млрд руб. основной задолженности и штрафных санкций, в том числе по искам прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что еще 725 дел на сумму 7,4 млрд руб. находятся в судах на рассмотрении.

Как сказано в сообщении, за указанный период «Россети Юг» подала в отношении контрагентов-неплательщиков для взыскания задолженности 1240 исковых заявлений на общую сумму более 4,9 млрд руб. Судами было удовлетворено 773 исковых требований на сумму более 1,3 млрд руб. Наибольшая доля взыскиваемых долгов приходится на Астраханскую (57%) и Волгоградскую (28,3%) области.

Кристина Федичкина