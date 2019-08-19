Участники ликвидации крупного ДТП под Новороссийском получили благодарственные письма

Мэр города-героя Игорь Дяченко вручил благодарственные адреса людям, которые оказали помощь пострадавшим в ДТП в пос. Верхнебаканском. Всего отмечено немногим менее 50 человек. Среди них сотрудники МЧС, волонтеры, медики, сотрудники городской администрации, а также предприниматели, оказавшие финансовую помощь, сообщается на официальном портале Новороссийска.

«Я благодарю всех вас за труд, мужество, благородство и профессионализм. В жизни всегда находятся люди, словно живущие в высшей степени готовности. Они первыми приходят на помощь, оказывают поддержку, выручают тех, кто столкнулся с бедой, со стихией, с последствиями катастроф. Это есть подвиг. И такие люди к нему всегда готовы», - рассказал господин Дяченко.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, авария экскурсионного автобуса и внедорожника Volkswagen Touareg, в которой погибли три человека и 44 пострадали, произошла 7 августа в поселке Верхнебаканском близ Новороссийска. Шофер автобуса предположительно не выдержал дистанцию с едущим впереди внедорожником. Произошла авария, в результате которой два транспортных средства перевернулись и покатились с обрыва. Водителя автобуса на следующий день задержали.

Андрей Ульченко