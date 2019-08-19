Определен победитель аукциона на строительство ФОК с бассейном для пермского «политеха»

Пермский национальный исследовательский политехнический университет подвел итоги аукциона на право строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с плавательным бассейном. На аукцион была подана одна заявка — от ООО «Ягура», которое оценило свою работу в 182 млн руб. при начальной цене контракта в 182,9 млн руб. Заявка общества признана соответствующей установленным документацией об электронном аукционе требования. ФОК с бассейном должен быть построен в Ленинском районе Перми, на ул. Профессора Дедюкина, 19. ФОК представляет собой трехэтажное здание, длина дорожки бассейна составит 25 метров. Строительство необходимо завершить до 1 ноября 2020 года.

ООО «Ягура» зарегистрировано в Москве в 2004 году. В 2016 году компания выиграла подряды на закупку кабинок для переодевания и модуля охраны на территории парка «Кузьминки». В 2018 году фирма получила контракт реконструкцию главной сцены в МАУК ГПКиО «Елочки». По данным СПАРК-Интерфакс, в отношении компании окончено 8 исполнительных производств на сумму почти 0, 5 млн руб. – из-за неуплаты налогов и страховых взносов. Все исполнительные производства возвращены заявителю по одной причине: «в связи с невозможностью установить местонахождение должника либо его имущества».