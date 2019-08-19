Райффайзенбанк: ипотека от 5,69% Заемщики Райффайзенбанка могут оформить ипотеку по ставке 5,69% годовых в рамках «семейной» ипотеки.

Заемщики, у которых после «01» января 2018 года родился второй или последующий ребенок, могут воспользоваться «семейной» ипотекой по льготной ставке.



Банк опросил россиян, имеющих двух и более детей и планирующих приобретение квартиры в ближайшие 5 лет.

Райффайзенбанк выяснил, что 88% из числа опрошенных планируют улучшение жилищных условий за счет ипотечного кредитования.

Четверть из числа планирующих получение ипотеки не обладают достаточной информацией о государственной программе субсидирования ипотеки, они не знают о возможности льготного кредитования при получении «семейной» ипотеки.

Большая часть опрошенных знает и использует материнский капитал для улучшения жилищных условий (57%), а значительная часть респондентов (28%) направляют материнский капитал на приобретение дополнительного жилья.

«Программа льготной ипотеки, субсидируемая государством, дает нам возможность улучшить условия ипотечного кредитования и повысить доступность недвижимости для наших клиентов» — отметила Оксана Матюшенко, руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов АО Райффайзенбанк.



