Суд оштрафовал жителя Кургана за песню про Владимира Путина

Курганский городской суд вынес решение по административному делу гражданского активиста Евгения Жукова, обвиняемого в неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). Он признан виновным и оштрафован на 40 тыс. руб., сообщает руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале со ссылкой на адвоката курганца Станислава Селезнева. По словам правозащитников, это самый крупный штраф из известных с момента вступления в силу закона о наказании за неуважение к власти. По данным адвоката Евгения Жукова, на заседании 19 августа суд отказал стороне защиты в вызове потерпевшего лица, то есть президента России Владимира Путина, а также представителя прокуратуры и эксперта.

«То, что публикация была размещена в феврале 2019 года, то есть до вступления в силу «закона Клишаса», суд посчитал не важным»,– цитирует Павел Чиков господина Селезнева.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сотрудники полиции в июне этого года «во время мониторинга интернет-ресурсов с целью выявления радикальных молодежных групп» обнаружили на странице Евгения Жукова во «ВКонтакте» песню про Владимира Путина с нецензурной бранью. Уже 25 июля в отношении него составили административный протокол.