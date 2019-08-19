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Краевой арбитраж не смог купить квартиру для судьи за 3,4 млн рублей

Аукцион на покупку квартиры для судьи арбитражного суда признан несостоявшимся. Как указано на портале госзакупок, на аукцион не было подано ни одной заявки.

Как было указано в техзадании, квартира для судьи должна быть расположена в жилом 14-этажном доме не ранее 2000 года постройки в Дзержинском, Свердловском, Индустриальном или Ленинском районе Перми на левом берегу Камы. Общая площадь жилого помещения — 53 кв. м. Жилые комнаты должны иметь площадь от 11 до 30 кв. м каждая. Требуются подсобные помещения, прихожая и балкон/лоджия. Пол должен быть выложен линолеумом, ламинатом или плиткой. Максимальная цена составляла 3,4 млн руб.

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