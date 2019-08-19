Жители Свердловской области задолжали за вывоз мусора более 100 млн рублей

Более 100 млн руб. задолжали жители Свердловской области за вывоз мусора, сообщили в пресс-службе «Регионального информационного центра».

По данным на 1 августа, организация направила иски о взыскании 6,5 млн руб. у должников-физлиц, еще 45 млн руб. планируется взыскать у должников-юридических лиц.

«Для подачи в суд составляются более 50 тыс. заявлений в отношении должников — физических лиц на сумму свыше 100 млн руб., включая пени. Более 1,3 тыс. должников — юридических лиц получат претензии на сумму свыше 60 млн руб.»,— сообщили в организации.

С 1 января 2019 года в России началась реализация «мусорной реформы», по которой теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО отвечает регоператор. В Свердловской области заключены договоры с тремя предприятиями: в Северной зоне — с «Рифеем», в Западной — с «Экосервисом», в Восточной — с ЕМУП «Спецавтобаза».